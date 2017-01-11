Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь".

Захарова написала на своей странице Facebook., что с просьбой прокомментировать информацию интернет-издания Buzzfeed о попытках России повлиять на президентскую кампанию в США к ней обратились западные журналисты. "Этот нечеловеческий бред просто невыносим", – написала представитель МИДа.

На замечание о том, что в материале упоминаются конкретные фамилии, Захарова ответила: "Я не сразу, но догадалась, что речь идет о Михаиле Калугине, который шесть последних лет работал в российской дипмиссии в Вашингтоне, где занимал должность руководителя ЭКОНОМИЧЕСКОЙ группы". По утверждению Захаровой, в августе 2016 года (то есть за три месяца до президентских выборов в США) Михаил Калугин в обычном режиме завершил свою командировку.

На вопрос о том, считает ли Захарова, что в докладе нет ни одного правдивого слова, представитель МИД ответила: "Ну почему же! Трамп существует".





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о наличии у Кремля некоего компромата на Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", – сказал Песков.

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа, в свою очередь, назвал сообщения о компромате возмутительными и безответственными. "Данные неподтвержденные заявления являются жалкой попыткой привлечь к себе внимание", – сказал представитель избранного президента Америки.

Как писали Dni.Ru, издание BuzzFeed опубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6, в котором говорится о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Если верить этой публикации, то у предвыборного штаба Трампа имеются связи с российскими спецслужбами. Также, согласно досье, российские спецслужбы якобы обладают компрометирующими Трампа сведениями сексуального характера.

Автор досье также пишет со ссылкой на неназванный источник, что в июле занимавший тогда пост заместителя главы управления президента по внутренней политике Игорь Дивейкин встречался с советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Во время этой встречи Дивейкин сообщил Пейджу, что у российского руководства есть компромат на Трампа, говорится в документе.

На самом деле, новость о компромате, который имеется у российских спецслужб на Дональда Трампа, оказалась всего лишь шуткой. Об этом заявил сам автор "секретного доклада" на анонимном форуме.





Сам Трамп уже отреагировал на эти сообщения в своем Twitter, назвав сообщения о компромате на него у российских спецслужб фейковыми новостями и тотальной политической охотой на ведьм.