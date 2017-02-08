Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки

В День науки состоялась торжественная церемония вручения наград "За верность науке". Антипремии за распространения лженауки удостоилась телепередача "Битва экстрасенсов" канала ТНТ, передает ТАСС. За эту награду также сражались "Национальный совет по гомеопатии" и информационное агентство Regnum. СМИ попало в этот список "за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект, и псевдонаучные публикации ряда российских ученых". "Национальный совет по гомеопатии", в свою очередь, судился с журналом "Вокруг света" за статью "Растворенная магия", в которой доказывалась неэффективность гомеопатических средств.

Помимо антипремиии, всероссийская премия "За верность науке" в этом году вручалась в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект. Все победители, кроме лауреатов антипремии, получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение размером в 100 тысяч рублей.