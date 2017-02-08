Навальный вновь получил срок

Кировский суд повторно признал Алексея Навального виновным в хищениях продукции "Кировлеса". Дело рассматривалось повторно в связи с тем, что Европейский суд по правам человека нашел нарушения в ходе предыдущего процесса. Обвинение просило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно оштрафовать его на 500 тысяч рублей, а Петра Офицерова – к четырем годам и аналогичному штрафу.

Очередной процесс в отношении Алексея Навального закончился не в пользу экс-чиновника Кировской области. Его и Петра Офицерова повторно признали виновными в махинациях с продукцией "Кировлеса". Судья, вынесший приговор, полностью поддержал сторону обвинения, дав им соответственно пять и четыре года условно. В качестве дополнительного наказания судья назначил им штрафы по 500 тысяч каждому.

Напомним, что первый процесс по делу "Кировлеса", проходивший в 2013 году, закончился для Навального и Офицерова условными сроками. Суд установил, что они принудили руководство деревообрабатывающего предприятия продать им товар по заниженной цене, а потом перепродали его с прибылью. Согласно вынесенному вердикту, предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере, оцененный в 16 миллионов рублей.

Осужденные выразили несогласие с решением суда первой и вышестоящих инстанций и дошли в итоге до ЕСПЧ, который обнаружил некоторые нарушения при рассмотрении дела. В связи с этим, оно вновь было отправлено на рассмотрение в российскую судебную инстанцию. Процесс продолжался несколько дней.

Согласно материалам дела, Алексей Навальный, работая советником губернатора Кировской области Никиты Белых (находится в СИЗО по обвинению в получении взятки – Прим. Dni.Ru), в 2009 году убедил руководство государственного предприятия "Кировлес" подписать невыгодный договор на реализацию леса. Петр Офицеров, как установлено в ходе процесса, был сообщником Навального.

Тогда суд первой инстанции приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова – к четырем. Позже апелляционная инстанция заменила реальные сроки на условные. Позже вышестоящие суды подтвердили законность приговора.

