Мавзолей Ленина закроют на профилактику

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Памятник-усыпальницу на Красной площади закроют на профилактику. Туристы не смогут посетить Мавзолей Ленина с 16 февраля по 16 апреля, передает "Газета.ру".
В течение двух месяцев специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений будут работать с забальзамированным телом Ленина, а также поменяют ему костюм. Профилактика в Мавзолее проводится раз в два года.
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