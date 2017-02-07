Мавзолей Ленина закроют на профилактику

Памятник-усыпальницу на Красной площади закроют на профилактику. Туристы не смогут посетить Мавзолей Ленина с 16 февраля по 16 апреля, передает "Газета.ру".

В течение двух месяцев специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений будут работать с забальзамированным телом Ленина, а также поменяют ему костюм. Профилактика в Мавзолее проводится раз в два года.