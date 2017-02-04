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На Москву идет сильная погодная аномалия
"В начале февраля, на европейской территории установилась нормальная, обычная, можно сказать, рутинная зима. Температурный фон – около 10 градусов, ночью чуть ниже, до 15 градусов. Днем может быть чуть выше – 7-8 градусов. В общем, совершенно нормальная зимняя погода", – цитирует Russia Today Романа Вильфанда.
"Но уже на следующей неделе ожидается значительное понижение температуры", – предупредил он. "Слово "аномалия" всегда означает "отклонение". Вообще, многие значения температуры можно характеризовать как отклонение. И с этой точки зрения сейчас стоит ждать довольно сильной аномалии", – добавил глава Гидрометцентра.
В европейской части России температура воздуха, согласно прогнозам специалистов, будет на 7-10 градусов ниже нормы. Специалисты не ждут, что даже в самые теплые часы дня температура сможет подняться выше 14-16 градусов мороза. При этом морозы продолжат усиливаться и дальше. "Это не рекорды, конечно – бывали температуры еще более низкие. Но это все равно довольно заметное отклонение", – подчеркнул Роман Вильфанд.
Он также объяснил, с чем связаны температурные аномалии. "Дело в том, что тепло и холод – понятия относительные, не абсолютные. Очевидно, что у сибиряка, у якута вызовет улыбку, если мы скажем, что в Москве будут очень низкие температуры, "целых минус 25 градусов", когда у них минус 40 ночью", – отметил он.
"Если же температура в регионе ниже его специфической нормы на 7 градусов, притом в течение продолжительного периода, от 3-4 дней, то ситуацию берут под контроль, поскольку энергетическая система должна справляться с этими особыми обстоятельствами", – подчеркнул глава Гидрометцентра. Для змы погодная аномалия считается в случае понижения температуры на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
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