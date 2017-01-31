Когда в Москву придет весна

Все мы знаем, что календарная весна наступит уже через месяц – 1 марта. Однако, по прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха в Москве будет все еще колебаться в отрицательных значениях.

Настоящее же весеннее тепло придет в столицу почти с месячным опозданием – 27 марта, передают "Метеоновости". Именно тогда среднесуточная температура воздуха преодолеет нулевую отметку, и столбик термометра начнет подниматься вверх. Таким образом, ждать весны москвичам придется почти два месяца, но, как подчеркнули в метеорологической службе, она уже приближается.

Синоптики пояснили, что 31 января среднесуточное значение температуры достигнет самого низкого значения. А с 1 февраля столбик термометра постепенно будет стремиться вверх.

Напомним, зима пришла в Москву гораздо раньше, чем положено по календарю. В ноябре жители столицы страдали от неожиданных минусовых температур, а в январе морозы достигли пиковой отметки – 30 градусов.

Ранее синоптики также сообщили, что Москва находится под влиянием антициклона. Температура воздуха в последние дни варьирует в пределах -10...-14 градусов, отмечается переменная облачность без осадков. При этом 31 января возможен приход северного циклона.

Ожидаются более выраженная облачность и снегопад. В пятницу, 3 февраля, к Москве приблизится очередной циклон с юго-запада. В столице вновь пройдет снег. В выходные вероятность снегопада сохранится. Температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов, днем – -3...-8.