Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу

На сегодняшний день телеканал ТНТ берет верхние позиции рейтингов в нашей стране, его сморят взрослые и дети, он считается семейным и развлекательным. Разнообразные шоу интригуют и заставляют "подсесть" на них на годы. Казалось бы – здорово, но не все телезрители способны отличить сказку от были и комедию от трагедии. Одним из самых известных проектов на российском телевидении стала нашумевшая "Битва экстрасенсов".

Поначалу все замирали у экранов и ждали нового выпуска, переживали вместе с участниками и верили всему, что им показывают, сейчас позиция многих – прямо противоположная. Почему? Рассказывает участница программы, ведьма Вера Шемонаева.

"Во-первых, массы людей просто рванули за помощью к новоиспеченным звездам прорицания и ритуалов как черной, так и белой магии, а в итоге оказалось, что способности некоторых из них на голубом экране и в жизни резко диссонируют. Во-вторых, все больше жалоб и отрицательных отзывов наполняет Сеть, все больше людей требуют закрыть проект, но никто же не заставляет верить в то, что происходит на шоу. Появляются аналоги программы, растет спрос на услуги магов, цены которых все больше устремляются ввысь и доходят до баснословных сумм всего лишь за 15– 20 минут их неимоверно тяжкого труда, – рассказала Dni.Ru Шемонаева. – Сам ведущий стал говорить в каждом выпуске: "Не ходите на платные приемы к экстрасенсам", "редакция не несет ответственности за их действия после шоу", зрителей убеждают, что ошибиться может каждый, однако финалистов представляют как богов, пророков".

Ведьма убеждена, что каждый здравомыслящий человек уже понял, как следует реагировать "на рост" колдовской силы в массах и в средствах массовой информации, ведь для многих магия – вариант быстро, легко и без последствий заработать на свои нужды. "Люди перестали верить в себя и свои силы и готовы отдать любую сумму за то, чтобы их проблемы решил кто-то другой, не понимая, что в 90% случаев – это попросту обман", – сказала она.

То, что сценарий присутствует в шоу, уже доказано. "Во–первых, в этом признаются самые смелые участники проекта, ведь у каждого из них контракт о неразглашении процесса съемок. Во-вторых, проекты разоблачения в сети – дело не новое, и те, кто хочет видеть правду, – видят, а кто хочет быть обманутым, продолжает верить в чудо. В-третьих, из выпуска в выпуск одни и те же фразы, хронология, это очень трудно не заметить", – отметила ведьма.

На вопрос, есть ли настоящие ведающие в "Битве", Шемонаева с уверенностью ответила, что есть. "Их, к сожалению, не так много. С некоторыми я знакома лично и знаю о их возможностях не понаслышке, причем как с хорошей, так и с плохой стороны. Я лично участвовала в съемках, и впечатление, мягко говоря, оставляет желать лучшего".