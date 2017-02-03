В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве

Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 23-летней Натальи Меламед. Такое решение было принято по итогам доследственной проверки, сообщает "Газета.ru".

Девушка ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась. Полиция проводит полномасштабные разыскные мероприятия, в которых участвуют более 700 человек.