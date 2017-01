Почему Меланья Трамп ненавидит мужа

Статья в немецком издании – отражение негативного отношения и страха, которые испытывает не только европейский, но и американский истэблишмент перед возможными действиями президента США. Последней каплей для них стала инаугурационная речь Дональда Трампа, считают наблюдатели.

Канцлер Германии Ангела Меркель восприняла инаугурационную речь Трампа как оскорбление. По ее мнению, это предательство всех ценностей, на которых может быть основано сотрудничество Германии с США. Канцлер потребовала от Трампа придерживаться "международных правил и уважительного отношения к партнерам", пишет Frankfurter Allgemaine.

Меркель подчеркнула, что "трансатлантическое партнерство со временем будет становиться важнее, чем это было до сих пор, и она будет над этим работать". У Германии есть намерения в рамках президентства в G20 выполнить свои обязательства, напомнила канцлер. Немецкие СМИ, подхватив начатую Меркель тему, заговорили о "факеле демократии, которому нельзя дать погаснуть" и который, как они уверены, пытается задуть новый американский президент.

