Грустная Меланья Трамп стала хитом соцсетей

Жена президента США Дональда Трампа Меланья за последнее время стала одной из самых популярных персон в западных средствах массовой информации и социальных сетях. На этот раз первая леди Соединенных Штатов привлекла всеобщее внимание своим безрадостным видом во время инаугурационных торжеств ее супруга.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Меланья, несмотря на то, что пытается улыбаться и демонстрировать радость за мужа, на самом деле выглядит очень грустной и унылой. В доказательство приводятся некоторые фотографии и видеозаписи, которые были сделаны во время инаугурационных торжеств в Вашингтоне в пятницу, 20 января.

На некоторых из них первая леди сидит с опущенными вниз глазами, будто бы демонстрируя свою печаль и полное отсутствие радости. На других она улыбается лишь тогда, когда на нее смотрит муж. Кроме того, некоторые из фотографий демонстрируют будто бы отчужденность между супругами, что контрастно смотрится на фоне Барака и Мишель Обамы, которые выглядят радостными и веселыми друг с другом.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.

"Когда разведенная пара вынуждена сидеть рядом друг с другом на свадьбе своей дочери".



When the divorced couple has to sit next to each other at their daughter's wedding reception. #freeMelania pic.twitter.com/Y92GSvWsnE — Sean Kent (@seankent) 24 января 2017 г.

Ранее немецкое издание Die Welt заявило, что Дональд и Меланья Трамп находятся в весьма непростых взаимоотношениях друг с другом. По мнению газеты, тот факт, что первая леди смотрит на мужа отсутствующим взглядом, говорит о неприязни между ними. Впрочем, читатели пассажа немецких журналистов не оценили, заявив, что СМИ Германии скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых".