Ушел из жизни актер Петренко
Информация о смерти артиста появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России. "Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!" – написали в пресс-службе организации.
Алексей Петренко пришел в актерскую профессию еще в 1961 году и служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, "Школа современной пьесы".
Среди его самых известных работ в кино – роли в нашумевших фильмах Никиты Михалкова "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем-2".
Петренко – обладатель множества профессиональных наград. В частности, за свои труды он удостоился звания Народный артист РСФСР и был лауреатом Государственной премии России.
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