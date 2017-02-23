Ушел из жизни актер Петренко

На 78-м году жизни скончался известный российский актер Алексей Петренко. О причинах смерти не сообщается.

Информация о смерти артиста появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России. "Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!" – написали в пресс-службе организации.

Алексей Петренко пришел в актерскую профессию еще в 1961 году и служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, "Школа современной пьесы".

Среди его самых известных работ в кино – роли в нашумевших фильмах Никиты Михалкова "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем-2".

Петренко – обладатель множества профессиональных наград. В частности, за свои труды он удостоился звания Народный артист РСФСР и был лауреатом Государственной премии России.