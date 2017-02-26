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Общество

Пара геев из Британии боится своего русского ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press
Британская гей-пара Глен Хэммет и Кит Миллей рассказали журналистом о своем страхе перед одним из усыновленных детей из России. По их словам, мальчик пытался их душить, ломал вещи. воровал деньги и угрожал. Теперь против него действует судебный запрет.
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Эта история началась еще в 1998 году, когда 12 ноября Глен Хэммет усыновил мальчика Рената в одном из детских домов Ульяновска. Его партнер Кит Миллей в этот момент находился дома, чтобы скрыть от российских органов опеки тот факт, что усыновлением занимается однополая пара. Двумя годами позже по той же схеме и из того же детского дома юританцы забрали мальчика Макса.

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Счастливая на первый взгляд семейная жизнь британских геев стала исчезать по мере взросления Рената. За последние шесть лет мальчик, которому сейчас уже исполнился 21 год, пытался задушить своего приемного отца Глена поводком, нападал и на Кита, пытался душить своего брата и угрожал родственникам ножом и отверткой, передает Daly Mail. Кроме того, по рассказам приемных родителей, он взломал их банковские счета и прокутил все средства. В их доме в Лондоне он пробивал огромные дыры в стенах, разбивал мебель и электронику.

Доведенные до отчаяния однополые супруги в конце концов вызвали полицию и устроили запретительный судебный приказ, по которому Ренат не может приближаться к их дому. "Наша жизнь превратилась в кошмар. Мы физически, эмоционально и финансово уничтожены", – признался Глен.

Сам Ренат рассказал, что подвергался травле в школе из-за ориентации своих родителей. "Некоторые дети запугивали меня из-за того, что у меня было два папы, а мамы не было", – рассказал он. В конце концов агрессия ребенка переключилась с задиристых одноклассников, на приемную семью. "Я чувствовал, что это их вина. Я прошел через гомофобную фазу", – признался Ренат.

"Я думаю, что родители-геи должны быть особенно внимательны при усыновлении, задумываясь, как на это могут реагировать другие дети", – отметил он. Уже в возрасте 15 лет приемные родители вызвали полицию и отправили Рената на десять суток в камеру. Они также подсчитали примерный финансовый урон, который им нанес приемный сын из России. Вместе с ремонтом квартиры и покупкой новой техники взамен уничтоженной он составил 60 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей). 

Автор: Геннадий Куприянов26 февраля 2017, 10:38

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