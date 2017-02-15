Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
Кинокартина, премьера которой состоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художника Тоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункам гомосексуально-эротической направленности.
Участие Валлина в фотосессии по мотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемых тем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.
Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением, но он принял решение без каких-либо колебаний. "Я согласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.
Отметим депутат парламента Финляндии Стефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры, спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее время политик возглавляет Шведский культурный фонд.
Как писали Dni.ru, в мае 2016 года в мэрии города Сан-Франциско узами брака сочетались генконсул США в Шанхае Хэнском Смит и Лю Ин-цзун, житель Тайваня. В Китае местные власти возмутил союз геев.
Ранее китайский суд отказался регистрировать гей-брак. Влюбленные 26-летний Сунь Вэньлинь и Ху Минлян подали документы на регистрацию, однако им отказались выдать брачный сертификат. Тогда они обратились в суд с иском против местного бюро по гражданским делам. Таким образом, Ху и Сунь стали первой гомосексуальной парой, которая официально подняла вопрос о своем праве вступать в брак.
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