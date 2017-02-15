Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии

Бывший министр обороны Финляндии Стефан Валлин, занимавший и другие высокие посты в стране, принял участие в гей-фотосессии, призванной поднять престиж кинофильма "Том из Финляндии". Политик заявил, что согласился на предложение без колебаний.

Кинокартина, премьера которой состоялась 13 февраля во Дворце тенниса в Хельсинки, рассказывает о жизни гея-художника Тоуко Лааксонена. Он стал известным благодаря рисункам гомосексуально-эротической направленности.

Участие Валлина в фотосессии по мотивам фильма и его кокетливое фото стали одной из самых обсуждаемых тем показа, на который собрались порядка 2,6 тысяч гостей. Фотография создала небывалый ажиотаж вокруг картины, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Siirryttiin töissä kuukauden inspiraatiokuva käytäntöön. #kuukausiyksi #tomoffinland #stefanwallin #järjestöduunari #duunistöis #ironisetfengshuit Публикация от Janette Huttunen (@jhuttunen) Фев 13 2017 в 2:49 PST

Политик признался, что у него была возможность подумать над предложением, но он принял решение без каких-либо колебаний. "Я согласился принять участие в компании, не раздумывая", – сказал Валлин.

Отметим депутат парламента Финляндии Стефан Валлин ранее занимал посты министра окружающей среды, министра культуры, спорта и гендерного равенства, а также министра обороны. В настоящее время политик возглавляет Шведский культурный фонд.

Как писали Dni.ru, в мае 2016 года в мэрии города Сан-Франциско узами брака сочетались генконсул США в Шанхае Хэнском Смит и Лю Ин-цзун, житель Тайваня. В Китае местные власти возмутил союз геев.

Ранее китайский суд отказался регистрировать гей-брак. Влюбленные 26-летний Сунь Вэньлинь и Ху Минлян подали документы на регистрацию, однако им отказались выдать брачный сертификат. Тогда они обратились в суд с иском против местного бюро по гражданским делам. Таким образом, Ху и Сунь стали первой гомосексуальной парой, которая официально подняла вопрос о своем праве вступать в брак.