Московский суд оправдал обвиняемого в убийстве геев

Во время заседания Мосгорсуда присяжные оправдали Антона Г., обвиняемого в тройном убийстве, передает Life.ru. Защите удалось доказать, что в момент преступления он отсутствовал в квартире.

Двое мужчин-гомосексуалистов и женщина бисексуальной ориентации получили ножевые ранения, ставшие смертельными. Еще один участник вечеринки был обнаружен на балконе. У него диагностировали черепно-мозговую травму, множественные ушибленные и резанные раны рук.

В качестве злоумышленника он опознал Антона Г. и сообщил, что тот оставил его в живых в обмен на помощь в сокрытии улик. В день убийства главный свидетель находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседание суда он не явился.