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Киев испугался экологической катастрофы

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды.
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Насалик отреагировал на слова главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что если властями будет перекрыта линия разграничения в Донбассе, навсегда закроются шахты на неподконтрольной правительству Украины территории. Министр подчеркнул, что это приведет к страшным последствиям на всей территории Украины.

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"Остановка шахт будет грозить экологической катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода", – цитирует Насалика РИА Новости Украина. При таком развитии событий пострадает гражданское население.

Напомним, в конце января украинские радикальные активисты заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Причины ее, по заявлениям организаторов, обусловлены борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их незаконными. Однако справиться с ними полицейским не удалось.

Из-за блокады Донбасса на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.

Как писали Dni.ru, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик говорил о том, что единственной альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть только поставка ресурсов из России. Также он отметил, что импортировать полезные ископаемые из Южно-Африканской республики (ЮАР) сейчас не представляется возможным.

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2017, 16:34

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