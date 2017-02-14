"Самый красивый преступник" вышел на подиум
Красавчик Микс, похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более, что ему поступают соответствующие коммерческие предложения.
Hot felon Jeremy Meeks makes his New York Fashion Week debut https://t.co/Z0b8ZfhKED via @MailOnline— Melissa Knowles (@Knowlesitall) 14 февраля 2017 г.
Так, 13 февраля Джереми вышел на подиум в показе марки Philipp Plein, сообщает Daily Mail. Гостями мероприятия стали такие знаменитости, как певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светская львица Пэрис Хилтон.
Отметим, Микс прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков.
После этого Джереми был признан самым красивым и сексуальным преступником в мире. С тех пор жизнь Микса круто изменилась: он подписал контракт на 30 тысяч долларов с голливудским модельным агентством Blaze Models.
Напомним, мужчина вышел из тюрьмы в марте 2016-го. Он был отпущен раньше срока за хорошее поведение. В июне того же года Микс показал свое первое профессиональное фото. У 33-летнего экс-преступника и звезды подиума есть жена и трое детей.
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