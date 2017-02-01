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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Фото: GLOBAL LOOK press\Andrey Arkusha
1 февраля вступают в силу ряд изменений в российском законодательстве, принятых ранее. Что же нового приготовил жителям России последний зимний месяц и как эти изменения отразятся на их жизни – попробуем разобраться.
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1 февраля начнут выдавать паспорта болельщиков (FAN ID) на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 года. Центры их выдачи открыты во всех городах-участниках Кубка: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Адреса и порядок работы таких центров можно уже сейчас уточнить на портале www.fan-id.ru.

Документ в первую очередь должен обеспечить болельщикам комфортный и быстрый проход на стадион в дни матчей. Кроме того, он облегчит прохождение процедур безопасности зрителям при входе.

Фото: GLOBAL LOOK press

По паспорту болельщика также можно будет проехать в поезде и автобусе. Документ также дает возможность безвизового въезда в нашу страну на время проведения футбольных матчей FIFA. Это подтвердили в Минкомсвязи, пишет "Российская газета".

Индексация пенсий

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 февраля на 5,4%. По данным Пенсионного фонда России, это повышение коснется 31,4 миллиона человек. Уровень роста пенсий обусловлен размером инфляции, которая по итогам прошлого года и составила 5,4%. На столько же вырастет и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента – пенсионного балла. Теперь он составит 78 рублей 28 копеек вместо 74 рубля 27 копеек. Февральская индексация коснется всех видов страховых пенсий, включая пенсию по старости и инвалидности, уточнили в ПФР.

После индексации размер средней пенсии составит 13 620 рублей. Таким образом прибавка по сравнению с 2016 годом составит 467 рублей. 

Для работающих пенсионеров пенсия вырастет только на бумаге. На руки они смогут получить ее в увеличенном виде только после увольнения. А до тех пор, пока они работают, пенсию будут получать в том же объеме, что и раньше.

Одновременно с увеличением страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% вырастет ежемесячная денежная выплата. Ее получатели – 15,6 миллиона федеральных льготников. В их числе инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане, относящиеся к льготным категориям.

На увеличение ежемесячной денежной выплаты бюджетом предусмотрено 21,3 миллиарда рублей. А всего выплата ЕДВ всем льготникам обойдется ПФР в 450,9 миллиарда рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press

Также вырастет пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля его размер составит 5562,25 рубля. А вот размер материнского капитала останется без изменений – 453,026 тысячи рублей.

За загранпаспортом – в  МФЦ

Заграничный паспорт нового поколения с 1 февраля можно будет оформить в режиме "одного окна" через многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы". Эту государственную услугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек.

Это же касается загранпаспортов старого образца, действующих до пяти лет, и внутрироссийских паспортов. Теперь МФЦ станут не только забирать заявления, необходимые для оформления, но и выдавать готовые документы. Перед подачей документов сфотографироваться можно также в МФЦ. Для этого в учреждениях установлены специальные кабинки.

Новые кассовые аппараты

Предприниматели, использующие контрольно-кассовые машины, с 1 февраля начинают переход на новую систему передачи данных в налоговую службу в режиме "онлайн". Теперь им уже не придется регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

На практике это означает сокращение теневого оборота денег, проходящих через сферу торговли и услуг. Новые кассовые аппараты будут передавать каждый расчет в режиме реального времени. Фактическую выручку скрыть будет нельзя, и со всей суммы придется заплатить налоги.

В среднем новый кассовый аппарат стоит 20-25 тысяч рублей. Перечень допустимых моделей включает около 50 наименований. Примечательно, что для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку.

Успей бесплатно

Февраль 2017 года станет последним месяцем действия в России программы бесплатной приватизации квартир. У россиян, снимающих квартиру у государства по договору социального найма, остался последний шанс бесплатно оформить ее в собственность.

Последняя дата подачи заявления – 28 февраля, рассказали в Минстрое. После этой даты стать официальным хозяином своей недвижимости можно будет лишь выкупив ее у государства по рыночной цене.

Желающим бесплатно приватизировать жилье в феврале нужно успеть в течение 28 дней подать документы в офисах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Сама приватизация бесплатная, но придется заплатить госпошлину за оформление документов – 2 тысячи рублей. По российскому законодательству общий срок гос регистрации прав составляет десять рабочих дней.

Автор: Геннадий Куприянов1 февраля 2017, 09:37

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