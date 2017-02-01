Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей

Сфера ЖКХ во многих регионах до сих пор остается "черной дырой", в которой пропадают миллионы рублей. Такое происходит и в Москве, где казалось бы, проблем быть не должно из-за повышенного внимания общественности к "коммуналке" и юридической подкованности жителей.

В московском районе Южный порт жители одного из домов по 1-ой улице Машиностроения вот уже который год платят за несуществующие коммунальные услуги. Началось все 2013 году, когда в конкурсе на управление домом победила компания "Сорт-инвест" из Наро-Фоминска с уставным капиталом в 12 500 рублей. По некоторым данным, тендер проводился с нарушениями. За три года управленцы-коммунальщики так и не смогли наладить нормальную работу по оказанию услуг жителям – многоэтажный дом постепенно приходит в запустение.

А цены на ЖКХ, тем временем, растут как грибы после дождя. Когда управляющая компания участвовала в конкурсе, он предлагала стандартный муниципальный тариф на свои услуги – 24 рубля за квадратный метр, а сейчас он почему-то превратился в 70 рублей. Жители дома начали возмущаться и даже проводить пикеты, протестуя против откровенного грабежа. Чиновники им отвечали, что дом их необычный и очень сложный в эксплуатации.

На стороне жильцов выступил Роспотребнадзор, назвавший действия "Сорт-Инвеста" прямым обманом. Но местные муниципальные власти встала на защиту управляющей компании, несмотря на то, что в районе у них не все благополучно с обслуживанием жилого сектора.





Интересно, что договор с "Сорт-Инвестом" истек в апреле 2016-го. Коммерсантов попросили пройти на выход, но они почему-то продолжали исправно рассылать жильцам уведомления о сборе ежемесячных платежей. В ответ на это жители организовали и зарегистрировали в госорганах товарищество собственников недвижимости и стали сами управлять своим домом.





В свою очередь, окружной ГУИС, владелец 160 квартир, внезапно отказался от своих подписей в создании ТСН. Чиновники тут же заявили о нелегитимности нового управляющего, проигнорировав решение Лефортовского суда. В сентябре неизвестные налетчики атаковали диспетчерскую, пытаясь захватить ее. Ситуацию спасло появление члена Общественной палаты Георгия Федорова.

После того, как новые управленцы дома провели ревизию наследства, которое передали им "Сорт-Инвест" и приступили к ремонту и наведению порядка в доме, местные власти назначили новый конкурс на управление домом, даже не поставив в известность собственников, что требуется по закону. Победителем тендера стало ГБУ ''Жилищник'', которое выставило жильцам новый тариф – 93 рубля за квадратный метр.





Сейчас отчаявшиеся жители готовят обращение к мэру и префекту с просьбой разобраться в настоящем грабеже коммунальщиков. Недавно в помощь москвичам Мосгорсуд подтвердил законность существования ТСН жильцов злополучного дома.