Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Общество

В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря

1 февраля на Землю обрушится мощный поток солнечного излучения
Общество

Лавров написал стихи про злобную обезьяну

Произведение главы МИДа покорило сердца читателей
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:40
Известный актер скончался от рака
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:48
Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:27
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:33
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:46
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:05
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы
20:42
Темниковой прочат место на "Евровидение"
20:22
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
20:10
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова
20:02
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
19:58
Фуркад пристыдил российского биатлониста-чемпиона
19:35
В центре Петербурга упал строительный кран (видео)
19:32
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе
19:13
В Сети высмеяли желание Навального судиться с журналистами
19:13
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание
19:07
В Конго разбились российские пилоты
18:57
Джеймс Кэмерон о "Титанике": Джек должен был умереть
18:51
Московские пожарные спасли раненую косулю
18:49
В Общественной палате просят спасти Байкал
18:27
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в связях с ЦРУ
18:27
Культовые ювелирные украшения всех времен
18:26
Любимые украшения звезд
18:26
Меланью Трамп хотят выгнать из США
18:21
Главные пророчества Ванги
17:52
Сотрудники ФСБ нагрянули в Эрмитаж
17:46
Обнаглевший Обама объявил войну Трампу
17:42
Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса
17:38
Музыкант Михаила Круга умер при странных обстоятельствах
17:30
Жертва врача-реаниматолога впервые о случившемся
17:17
В Великобритании умерла звезда группы Asia
16:51
Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Госинспекции в Москве
16:28
Верующие пообещали сжечь кинотеатры из-за "Матильды"
16:25
Дмитрий Нагиев: Без любви все бессмысленно
16:22
Машинам скорой отказали в праве таранить автохамов
16:21
Отдых в Крыму снова подорожает
16:12
В Германии назвали преемников Порошенко
16:10
Половина россиян через пять лет лишится работы
16:09
Бывшая жена Гуфа о его романе с Кети Топурией
16:08
Странный поступок полуголой звезды шоу "Голос"
15:51
В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки
15:47
Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви (видео)
15:47
Зачем Запад тянет с расследованием крушения MH17
15:36
Как пассажирам получить деньги за задержку авиарейса
15:26
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
15:19
Россию отправили во второй полуфинал "Евровидения-2017"
15:08
Как живет актер Ивар Калныньш
15:07
Жириновский потребовал у Прохорова лошадей для "Ё-мобиля"
15:04
Брекзит назначили на 9 марта
15:00
Секс-символы "Дома-2"
14:50
На старости лет люди пускаются во все тяжкие в постели
14:46
Ополченца Гиви нашли раненым в Донбассе
14:42
Украина оставит Европу без российского газа
14:38
Мара Багдасарян разразилась проклятиями
14:08
Кети Топурия ответила на новость о романе с Гуфом
14:06
Известную ведущую обругали за показ интимных действий
13:58
Россиянам пообещали жилье в ипотеку под 8%
13:57
Кремль обеспокоен ситуацией в Донбассе
13:56
Европа отправляет в утиль использованного Порошенко
13:46
Никиту Белых закрывают в "Матросской Тишине"
13:38
Где романтично провести 14 февраля
13:38
Как Эдуард Хиль покорил мир
13:28
Значение имени Мария
13:25
Страшное фото борющейся с раком певицы
13:22
Порошенко отправил черную метку Трампу
13:19
Путин назначил нового замминистра обороны
13:12
У замужней Кети Топурии роман с известным певцом
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Общество

Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей

Фото: GLOBAL LOOK press/Albrecht Wei?er
Сфера ЖКХ во многих регионах до сих пор остается "черной дырой", в которой пропадают миллионы рублей. Такое происходит и в Москве, где казалось бы, проблем быть не должно из-за повышенного внимания общественности к "коммуналке" и юридической подкованности жителей.
прочитано 473 раза

В московском районе Южный порт жители одного из домов по 1-ой улице Машиностроения вот уже который год платят за несуществующие коммунальные услуги. Началось все 2013 году, когда в конкурсе на управление домом победила компания "Сорт-инвест" из Наро-Фоминска с уставным капиталом в 12 500 рублей. По некоторым данным, тендер проводился с нарушениями. За три года управленцы-коммунальщики так и не смогли наладить нормальную работу по оказанию услуг жителям – многоэтажный дом постепенно приходит в запустение.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" усилит контроль за капремонтом

Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ

ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения

А цены на ЖКХ, тем временем, растут как грибы после дождя. Когда управляющая компания участвовала в конкурсе, он предлагала стандартный муниципальный тариф на свои услуги – 24 рубля за квадратный метр, а сейчас он почему-то превратился в 70 рублей. Жители дома начали возмущаться и даже проводить пикеты, протестуя против откровенного грабежа. Чиновники им отвечали, что дом их необычный и очень сложный в эксплуатации.

На стороне жильцов выступил Роспотребнадзор, назвавший действия "Сорт-Инвеста" прямым обманом. Но местные муниципальные власти встала на защиту управляющей компании, несмотря на то, что в районе у них не все благополучно с обслуживанием жилого сектора.

Фото: Артур Шигапов

Интересно, что договор с "Сорт-Инвестом" истек в апреле 2016-го. Коммерсантов попросили пройти на выход, но они почему-то продолжали исправно рассылать жильцам уведомления о сборе ежемесячных платежей. В ответ на это жители организовали и зарегистрировали в госорганах товарищество собственников недвижимости и стали сами управлять своим домом.

Фото: Артур Шигапов

В свою очередь, окружной ГУИС, владелец 160 квартир, внезапно отказался от своих подписей в создании ТСН. Чиновники тут же заявили о нелегитимности нового управляющего, проигнорировав решение Лефортовского суда. В сентябре неизвестные налетчики атаковали диспетчерскую, пытаясь захватить ее. Ситуацию спасло появление члена Общественной палаты Георгия Федорова.

После того, как новые управленцы дома провели ревизию наследства, которое передали им "Сорт-Инвест" и приступили к ремонту и наведению порядка в доме, местные власти назначили новый конкурс на управление домом, даже не поставив в известность собственников, что требуется по закону. Победителем тендера стало ГБУ ''Жилищник'', которое выставило жильцам новый тариф – 93 рубля за квадратный метр.

Фото: Артур Шигапов

Сейчас отчаявшиеся жители готовят обращение к мэру и префекту с просьбой разобраться в настоящем грабеже коммунальщиков. Недавно в помощь москвичам Мосгорсуд подтвердил законность существования ТСН жильцов злополучного дома.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2017, 12:37

комментарии

Политика

Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Обнаглевший Обама объявил войну Трампу
Брекзит назначили на 9 марта
Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе

Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
Алексей Ягудин рассказал о разводе
Любовь Толкалина призналась в психопатии
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Известный актер скончался от рака
Россияне перестали выезжать за рубеж
Джеймс Кэмерон о "Титанике": Джек должен был умереть
Культовые ювелирные украшения всех времен
Шоу-бизнес

Кончаловский показал дочь изумительной красоты

Поклонники режиссера уверены, что ей прямая дорога в актрисы
Шоу-бизнес

У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок

О радостном событии рассказали коллеги футболиста
Lifestyle

Известный актер скончался от рака

Актер сериала "Клан Сопрано" ушел на 73-м году жизни
Общество

В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря

1 февраля на Землю обрушится мощный поток солнечного излучения

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые украшения звезд
Секс-символы "Дома-2"
Хаски устроили гонки под Омском

Спорт

Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку (видео)
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru