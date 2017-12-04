Улюкаев сказал последнее слово

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев произнес последнее слово перед оглашением приговора. Обвиняемый в коррупции экс-чиновник попросил оправдать его по делу о взятке.

По словам подсудимого, весь процесс над ним – это провокация, целью которой было снижение стоимости активов компании "Башнефть". "Сечин явился инициатором встречи, он не захотел продолжить разговор по телефону или позже. Ему нужна была встреча именно в офисе "Роснефти" и не в слишком позднее время. Я поехал, хоть мне было не совсем удобно, потому что "Роснефть" – крупнейшая компания в стране и руководитель этой компании является серьезным партнером, с которым еще работать, – я так тогда думал", – приводит слова Улюкаева телеканал "360".

"Так как "Роснефть" – крупнейшая нефтяная компания, министру экономического развития важно было обсудить, как ее глава видит приватизацию 19,5% своих акций, поэтому я согласился приехать в офис", – передает слова Улюкаева "Коммерсантъ". Вес сумки, в которой находилось два миллиона долларов, также не вызвал у Улюкаева никаких подозрений: "В такую сумку легко помещаются 10–12 бутылок вина в подарочной упаковке".

"У меня не было стопроцентной уверенности, что в сумке вино, но я предполагал. Все знают, что мне дарят книги и вино, – то, что я люблю и знаю", – объяснил Улюкаев.

А сам #Улюкаев, которого обвиняют во взяточничестве, пожаловался на здоровье. Врачи диагностировали у него катарактуhttps://t.co/GMmAMuMntU pic.twitter.com/vAb6uAqQhy — Пятый канал Новости (@5tv) 15 ноября 2017 г.

Напомним, Dni.Ru писали, что прокуратура затребовала для бывшего министра экономического развития десять лет тюремного заключения с штрафом в 500 миллионов рублей, а также конфискации всех государственных наград, орденов и лишения званий. По мнению члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, такой суровый приговор может оказаться смертельным для Улюкаева.

"Но есть важный нюанс – почтенный возраст Улюкаева, и наличие болезней говорит о том, что десять лет конкретно для него могут стать смертным приговором", – заявила она. "Специализированных колоний для пенсионеров в России нет, спецтюрем для чиновников – тоже. Так что Улюкаев будет мотать срок в обычной (тюрьме), со всеми вытекающими последствиями", – отметила Меркачева.