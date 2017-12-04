Прокурор попросил 10 лет для Улюкаева
В частности, Улюкаева хотят лишить звания заслуженного экономиста, статуса госсоветника, государственных наград, классного чина, ордена Почета и орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, арестовать недвижимость, 12 участков, автомобили, деньги и ценные монеты. Кроме того, предлагается запретить ему занимать должности на госслужбе сроком на десять лет.
Прокуратура считает вину экс-министра полностью доказанной. Однако при этом просит убрать из обвинения пункт о вымогательстве взятки, оставив только сведения о ее получении, передает РИА Новости.
В настоящее время стороны обвинения и защиты высказываются в суде о степени доказанности вины подсудимого. Затем Улюкаев сможет выступить с последним словом.
Свидетели обвинения вновь не явились на процесс по делу #Улюкаев'а https://t.co/JkVnlz5yJP pic.twitter.com/5MlkKrJ5Is— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 2 октября 2017 г.
Далее суд удалится на совещание для вынесения решения, и судьба бывшего чиновника будет ясна. Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
Певица о важном семейном событии
Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Член ОНК боится, что бывший министр не переживет заключения
Толпа голых мужиков возбудилась от молодого тела артиста