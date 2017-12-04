Прокурор попросил 10 лет для Улюкаева

В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы прокурор Борис Непорожный попросил для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева десять лет колонии за получение взятки в два миллиона долларов. Кроме того, гособвинение настаивает на том, чтобы оштрафовать экс-чиновника на 500 миллионов рублей и лишить орденов и званий.

В частности, Улюкаева хотят лишить звания заслуженного экономиста, статуса госсоветника, государственных наград, классного чина, ордена Почета и орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, арестовать недвижимость, 12 участков, автомобили, деньги и ценные монеты. Кроме того, предлагается запретить ему занимать должности на госслужбе сроком на десять лет.

Прокуратура считает вину экс-министра полностью доказанной. Однако при этом просит убрать из обвинения пункт о вымогательстве взятки, оставив только сведения о ее получении, передает РИА Новости.

В настоящее время стороны обвинения и защиты высказываются в суде о степени доказанности вины подсудимого. Затем Улюкаев сможет выступить с последним словом.

Далее суд удалится на совещание для вынесения решения, и судьба бывшего чиновника будет ясна. Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.