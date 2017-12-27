Свинья сбежала от украинца по крыше грузовика

Автомобилисты Киева стали свидетелями необычного инцидента. На крыше фуры разгорелась смертельная битва человека и свиньи.

Судя по кадрам ролика, животное решило сбежать из грузовика. Каким-то образом оно оказалось на крыше. Свинье оставался один прыжок до свободы, когда к ней вероломно подкрался мужчина. Он ухватил беглянку за хвост и попытался оттащить от края. Животное оказалось сильнее и радостно свалилось прямо на дорогу. Свинка стала свободной.

Ролик стал настоящим хитом в Facebook. Его посмотрели уже больше 20 тысяч человек. Многие из комментаторов предположили, что свинье была уготована незавидная роль – главного блюда на новогоднем столе. Другие пользователи Сети отметили, что ролик напомнил им остросюжетные голливудские фильмы: "Побег из Шоушенка" и "Форест Гамп".