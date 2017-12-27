Хиллари Клинтон покрывала мужа-насильника

Билл Клинтон – серийный насильник. Счет пострадавших от его домогательств исчисляется сотнями. Подтверждения такому взгляду на жизнь экс-президента США собраны в книге Роджера Стоуна "Война Клинтонов против женщин".

В числе жертв похотливого Билла автор называет даже вдову президента Кеннеди, миллиардершу Жаклин Кеннеди-Онассис. Книга изобилует признаниями жертв экс-президента, о склонности которого к походам налево ходят легенды. Издана она была два года назад, однако тогда на публикацию обратили не слишком много внимания. Зато ее продажи резко возросли теперь, на фоне разразившегося скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Как пишет Роджер Стоун в своей книге The Clintons` War on Women, Хиллари покрывала преступления Билла, нанимая частных детективов, которые затыкали рот тем, кто требовал справедливости. Они терроризировали жертв: этим женщинам постоянно угрожали, на их дома нападали, в машинах били стекла, прокалывали шины, а домашних животных жестоко убивали и клали мертвые тела под дверь.

Книга – итог многолетних расследований автора, лично интервьюировавшего каждую из жертв Билла и Хиллари. В работе ему помогала Кэтлин Уилли – стажерка Белого дома, как и более известная Моника Левински. Уилли честно признала, что не отвергала знаков внимания, которые оказывал ей Клинтон. Однажды он прямо в Овальном кабинете повалил Кэтлин на диван и начал тискать ее грудь. В конце концов стажерка сказала, что согласна переспать с президентом, но только не на работе – надеясь таким образом решить свои финансовые проблемы.

А вот Кэти Шелтон с Биллом Клинтоном никогда не встречалась. У нее – обвинения в адрес Хиллари. В 12-летнем возрасте девочку изнасиловал 41-летний мужчина. Преступника на судебном процессе защищала молодой адвокат Хиллари Клинтон. Она добилась невероятно мягкого приговора педофилу – 11 месяцев тюрьмы, убедив присяжных, что девочка "сама домогалась мужчины".

Приведены в издании и показания Хуаниты Броддрик, которую Клинтон жестоко изнасиловал, когда был генпрокурором Арканзаса, а Хиллари угрозами заставила ее молчать. А также Полы Джонс, которая подала иск против экс-президента еще в 1994 году, и многих других.

И если до сих пор все заканчивалось невнятным порицанием, то на фоне череды секс-скандалов в США Биллу Клинтону, возможно, придется в снова доказывать свою невиновность. Однако уже не в мелких грехах, а по уголовным делам, клеймящим его позорным званием насильника. Достанется и Хиллари, которой могут предъявить обвинения в запугивании жертв своего мужа, пишет "Комсомольская правда".