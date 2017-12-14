Школьников заставят учиться на год дольше

В Минобрнауки поступило предложение ввести 12-й класс. С ним выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Предложил политик и увеличить на месяц летние каникулы. По его мнению, подходы как к среднему, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы.

Власов заявил, что считает необходимым сделать 12-й класс профориентационным. Депутат разъяснил, что сейчас многие выпускники вузов работают не по специальности. Он связывает это с тем, что в школе ребенок получает лишь общие знания, и ему сложно определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или "определенными веяниями".

"Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства", — цитирует Василия Власова ТАСС. Что касается увеличения каникул до 1 октября, то политик уверен, что это позволит родителями брать отпуска в сентябре и, возможно, путешествовать по России, что положительно скажется на экономике и принесет дополнительный доход в бюджет страны.

Примечательно, что количество бюджетных мест в крупных столичных вузах в этом году уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Согласно данным портала "Учеба.ру", только в некоторых образовательных учреждениях появились дополнительные места, и то лишь по некоторым специальностям.