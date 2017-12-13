В московские рестораны McDonald's нагрянула проверка

Роспотребнадзор проверит все рестораны McDonald`s в Москве. В столице расположены 90 фастфуд‐кафе, проверки которых не проводились с 2012 года, пишет газета "Известия".

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Елена Андреева, ведомство нагрянет и в магазины "Перекресток". Всего планируется проверить 400 супермаркетов.