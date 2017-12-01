Рублевским детям запретили болеть

В одном из детских садов Рублевки разразился скандал. Возмущенные богачи пригрозили забрать своих чад из сада, если администрация не придумает, как уберечь воспитанников от гриппа и простуды этой зимой.

По словам обитателей Рублевки, их дети не приспособлены к русскому климату и могут серьезно заболеть без соответствующей профилактики. "Ползимы мы с семьей проводим в Майами, а как возвращаемся в Россию, дочка сразу заболевает. Это ужас какой-то. Я из-за этого в прошлом году пропустила несколько важных модных показов. Все родители поставили администрации сада ультиматум: или вы защищаете детей, или мы их забираем. Иначе за что вообще мы платим деньги?" – пожаловалась корреспонденту Dni.ru одна из родительниц.

Администрация сада, похоже, сама не на шутку испугалась, что ей перекроют доступ к"рогу изобилия", и нашла выход из ситуации. Теперь не привыкших к русским зимам рублевских деток будут каждый день осматривать врачи, а в рацион питания включат больше витаминов.

Например, в новом меню появится овсяная каша с манго. А во время тихого часа в спальне будут распылять лечебное спрей-масло.

"Оно уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, повышает иммунитет в носоглотке и предотвращает воспаление. Это средство состоит из эфирных масел, полностью натуральное и подходит для детей", – сообщила директор учреждения.

В итоге принятые администрацией меры устроили рублевских родителей и скандал удалось замять. Кстати, по информации анонимных источников, лечебным спрей-маслом оказалось вовсе не какое-то дорогое экзотическое средство, а масло "Дыши".

По рублевским меркам оно стоит просто копейки – около 300 рублей, дешевле, чем латте в "Старбакс". Что ж, у администрации детсада явно есть коммерческая жилка: "педагоги" совсем не против как следует "навариться" на своих клиентах .