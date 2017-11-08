Главные опасности лотереи

По мнению специалистов, крупный выигрыш может обернуться для его владельца настоящим кошмаром. Для незрелой личности внезапно полученные деньги оказывают серьезную нагрузку на психику.

Свалившиеся как снег на голову деньги в корне меняют жизнь выигравших, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Зачастую новоиспеченные миллионеры просто не знают, на что потратить крупную сумму.

Многие мечтают, что вложат средства в образование, развитие бизнеса или потратят на благотворительность. Однако, как показывает практика, реальными последствиями выигрыша является банальное проматывание денег.

По мнению врача-психотерапевта Александра Пятницкого, чаще всего участниками лотерей становятся люди, которых не покидает надежда с помощью выигрыша "попасть в сказку". Но, как правило, в их сознании не укладывается, что делать с такими огромными суммами.

"Деньги – это естественный результат трудов и развития личности, но не способ реализоваться", – цитирует эксперта РИА Новости. "Когда крупная сумма сваливается на нас внезапно, то картина мира остается по-прежнему узкой, и в нее уже не войдут ни образование, ни инвестирование, ни какое-то либо развитие. Человек купит, что ему хочется, – машину, телевизор, вещи – и больше не может придумать", – добавил Пятницкий.

К сожалению, надежды зачастую не оправдываются. "Ожидалось, что с выигрышем придет счастливая и радостная жизнь, а в целом ничего не меняется. Многие впадают в уныние и попросту спиваются", – пояснил специалист.

Более того, Пятницкий считает, что деньги блокируют у человека желание развиваться. Психотерапевт привел аналогию с бизнесменами, которые, добившись успеха, теряют цель и впадают в уныние.

"Если миллион свалится на зрелого человека, то, скорее всего, он сможет им распорядиться без вреда для развития и личного спокойствия. Если личность не состоялась, то спустит деньги в пустоту либо погубит себя", – уверен эксперт.