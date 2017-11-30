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Общество

Ученых отчитали за разгадку тайны снежного человека

Фото: flickr.com/Gordon Wrigley
Российский биофизик Валентин Сапунов опроверг сенсационное открытие британских ученых. Специалисты заявили, что йети не существует.
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Ученый отметил, что исследование коллег из Туманного Альбиона не имеет прямого отношения к проблеме загадочных йети. По словам Сапунова, в защиту версии о существовании снежного человека имеется слишком много данных, которые невозможно игнорировать.

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"Мы практически доказали его реальность, но не на основе единичной находки, а на основе комплекса данных: это и свидетельские показания, и следы, и биологические повреждения. Этот объект есть, безусловно. Но окончательного доказательства для мировой науки пока не имеем", – цитирует биофизика РЕН ТВ. Он утверждает, что йети обитают в Азии, Центральной Африке и Центральной Австралии.

Сапунов уверен, что с биологической точки зрения это не медведь, а человек. Однако этот вид нельзя приравнять к нам в социальном плане. "Это, скорее всего, альтернативная ветвь эволюции человеческого рода, которая максимально эволюционировала в биологическую сторону, потеряв возможность к социальной адаптации", – говорит ученый.

Отметим, ранее британские специалисты заявили, что йети не существует. Они утверждают, что за снежного человека очевидцы принимали различного вида медведей. К такому выводу исследователи пришли, проведя генетический анализ костей, зубов и других артефактов, которые хранятся в музеях и частных коллекциях, передает Guardian.

Автор: Людмила Фоканова30 ноября 2017, 13:48

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