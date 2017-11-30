Ученых отчитали за разгадку тайны снежного человека

Российский биофизик Валентин Сапунов опроверг сенсационное открытие британских ученых. Специалисты заявили, что йети не существует.

Ученый отметил, что исследование коллег из Туманного Альбиона не имеет прямого отношения к проблеме загадочных йети. По словам Сапунова, в защиту версии о существовании снежного человека имеется слишком много данных, которые невозможно игнорировать.

"Мы практически доказали его реальность, но не на основе единичной находки, а на основе комплекса данных: это и свидетельские показания, и следы, и биологические повреждения. Этот объект есть, безусловно. Но окончательного доказательства для мировой науки пока не имеем", – цитирует биофизика РЕН ТВ. Он утверждает, что йети обитают в Азии, Центральной Африке и Центральной Австралии.

Сапунов уверен, что с биологической точки зрения это не медведь, а человек. Однако этот вид нельзя приравнять к нам в социальном плане. "Это, скорее всего, альтернативная ветвь эволюции человеческого рода, которая максимально эволюционировала в биологическую сторону, потеряв возможность к социальной адаптации", – говорит ученый.

Отметим, ранее британские специалисты заявили, что йети не существует. Они утверждают, что за снежного человека очевидцы принимали различного вида медведей. К такому выводу исследователи пришли, проведя генетический анализ костей, зубов и других артефактов, которые хранятся в музеях и частных коллекциях, передает Guardian.