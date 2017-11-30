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Общество

Обезглавленная Япония останется без императора-миротворца

Император Акихито и императрица Митико. Фото: wikipedia.org
Беспрецедентное событие произойдет завтра (1 декабря) в Японии – специальный совет определит дату официального отречения от престола императора Акихито. Старейшая в мире императорская династия устроена так, что занимать престол полагается только после смерти монарха. Но Акихита жив, хотя и не молод – в ноябре императору исполнилось 83 года.
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ОН УСТАЛ И УХОДИТ

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Летом этого года в Японии вступил в силу специальный закон, позволяющий императору самому отречься от престола. Акихито устал и сам заявил об этом. Так не поступал ни один правитель за всю историю императорского дома, основанного в 660 году до нашей эры легендарным императором Дзимму. Случай из ряда вон выходящий, говорят историки.

Акихита передаст трон своему старшему сыну Нарухито и произойдет это, скорее всего, в марте или апреле 2018 года. Удивительно, но японский народ занял довольно странную позицию – граждане Страны восходящего солнца поддержали желание своего горячо любимого императора уйти на заслуженный покой. Мало того, в Японии вполне допускают мысль о том, что престол может занять женщина.

Видимо, на умы японцев сильное влияние оказывает научно-технический прогресс. Иначе как еще объяснить такое отношение к символу государства и единства нации – ведь испокон веков императоры уходили со своего трона исключительно в мир иной и это считалось достойнейшей жизненной позицией. Единственным оправданием решению нынешнего императора может служить его желание не совмещать траур и торжества.

Император Акихито. Фото: GLOBAL LOOK press/Junko Kimura

ИМПЕРАТОР-НАРУШИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Прямой потомок Джимму, 125-й император Японии Акихито родился 23 декабря 1933 года в Токио. Как и все предыдущие императоры учился у персональных наставников, а также в школе для членов императорской фамилии и высшей аристократии. В последние годы Второй мировой войны Акихито был временно вывезен вместе со своими соучениками из Токио в горы Никко, но после окончания войны возвратился на родину и продолжил учебу в школе – учил английский язык и весьма преуспел в познании западной культуры.

В 1952 году наследный принц Акихито поступил на отделение политики факультета политики и экономики университета Гакусюин, где получил специальное образование по очень широкому кругу предметов, включавших историю Японии и конституционное право.

Первый раз древние традиции Акихито нарушил в 1959 году, вступив в брак с Митико Седа – дочерью богатого японского бизнесмена. Члены императорской семьи могли брать себе в жены только дам с аристократическим происхождением. Женитьба наследного принца на простолюдинке была единогласно одобрена Советом императорского двора, возглавляемого премьер-министром.

Император Акихито и императрица Митико. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

АКИХИТО-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Визитной карточкой Акихито стали зарубежные поездки: до своей интронизации он посетил 37 стран. Еще он известен как ученый-ихтиолог. Правитель Японии написал  нескольких десятков научных статей, стал соавтором двух книг о рыбах. Кроме того, он является почетным членом лондонского Общества Линнея, лондонского Зоологического общества и Исследовательского института естественных наук Аргентины.

Императором Акихито стал 7 января 1989 года после кончины своего отца Хирохито. В стране начался новый период национального летосчисления. Эра правления Акихито проходит под девизом Хэйсэй, что в переводе означает "мир повсюду". Его отец правил в эру "просвещенности и гармони".

По японской конституции император не наделен полномочиями, связанными с осуществлением государственной власти, поэтому Акихито соблюдает полный нейтралитет в отношении текущей политики, однако изредка делает заявления и совершает поступки, оказывающие значительное влияние на положение Японии в мире и отношение к ней других стран.

Император отправляет ритуалы при дворце и в великом храме Исэ, посвященном прародительнице императорского рода, богине Солнца Аматерасу-но Омиками, где, как считается, общается со своими божественными предками.

Император Акихито. Фото: GLOBAL LOOK press/Hitoshi Yamada

ИМПЕРАТОР-МИРОТВОРЕЦ

Акихито запомнится японскому народу, прежде всего, как примиритель. Для японцев примирение очень важно в свете того, что многие азиатские страны требовали и требуют от Японии извинений и репараций за действия японских военных в XX веке.

Спустя три месяца после смерти своего отца Акихито побывал в Китае (он противостоял Японии во Второй мировой), а в 2005 году съездил на остров Сайпан – место одной из самых кровавых битв войны, где помолился о душах всех погибших, а не только японских военнослужащих. Пацифистские воззрения императора просматриваются в самом замысле передать власть своему старшему сыну.

Дело в том, что в Японии идет борьба за пересмотр 9-й статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от войны. Многие убеждены, что Акихито решился на уход, чтобы конституционная процедура вокруг его отречения притормозила милитаристские планы премьера Синдзо Абэ. Глава правительства – ярый сторонник пересмотра мирной конституции Японии. Он не раз говорил, что хотел бы провести голосование по пересмотру основного закона до конца 2017 года, но законодательная работа вокруг ухода императора мешает это сделать.

Император Акихито. Фото: GLOBAL LOOK press/Richard Atrero De Guzman

ИМПЕРАТОР-СПАСИТЕЛЬ

В 2011 году в Японии произошло одно из мощнейших землетрясений, за которым последовала авария на атомной станции "Фукусима". Император Акихито лично отправился в опасную зону, чтобы пообщаться с теми, кто лишился крова. Преклонив колени в спортивном зале, где были временно размещены оставшиеся без домов японцы, император призвал их не терять надежды и не падать духом.

Через несколько дней Акихито выступил с обращением к нации, призывая японцев, не жалея усилий, вместе работать над преодолением последствий катастрофы. И в этом случае император, как ни странно, снова нарушил многовековые традиции: до этого правитель Японии лишь один раз обращался к нации. Это была речь императора Хирохито 15 августа 1945 года – тогда он сообщил народу, что Япония будет капитулировать в войне.

Автор: Александр Комаров30 ноября 2017, 22:02

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