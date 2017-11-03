Ксения Собчак села в лужу на людях

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о захоронении тела Владимира Ленина. Многие заметили, что за короткое время она успела серьезно скорректировать свою позицию.

Вопрос о захоронении тела Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади, вновь стал одной из самых обсуждаемых тем в стране после того, как на этот счет высказались глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Поспешила поделиться своим мнением и Ксения Собчак, которая недавно объявила о желании выдвинуться на пост президента России.

На своей странице в Facebook телеведущая сообщила, что политики не могут принимать такое решение. "Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", – подчеркнула Собчак.

Судя по количеству отметок "нравится" под этим постом, читатели по достоинству оценили такую позицию. Впрочем, некоторые вспомнили, что чуть больше недели назад Ксения была не столь демократична. В интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю, вышедшем 24 октября, она взяла на себя всю тяжесть решения этого вопроса.

Ленин умудрился и объединить Кадырова, Собчак и Поклонскую. А вы говорите не 'живее всех живых' ������ — Турист ☭ (@TYPUCTbI) 2 ноября 2017 г.

Собчак подчеркнула, что в случае победы на президентских выборах одним из первых ее распоряжений станет приказ убрать тело Ленина из Мавзолея. "Нахождение тела на главной площади Москвы – за гранью добра и зла", – поясняла телеведущая свою позицию. Тогда идея узнать мнение россиян почему-то не пришла ей в голову.

Публикация от Vladimir Khamidulin (@xem4ik) Апр 22 2015 в 6:03 PDT

Напомним, 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело вождя пора убрать из Мавзолея на Красной площади – впрочем, только после соответствующего решения президента России Владимира Путина. Поддержала эту позицию и депутат Госдумы Наталья Поклонская. "Тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – по меньшей мере негуманно и не по-человечески", – написала она в Facebook.

Публикация от Fábián Kata (@fabiankata) Окт 11 2017 в 5:18 PDT

Кремль дистанцировался от дискуссии. "Мы знаем, что высказываются разные точки зрения. Достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой повестки дня кремлевской администрации", – отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

