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Общество

Беглый Сергей Махлай требует защитить его честь и достоинство

Сергей Махлай. Фото: facebook.com
Экс-председатель совета директоров "Тольяттиазот" судится с "Первым каналом". Сергей Махлай оспаривает материалы выпуска передачи "Человек и закон".
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31 октября в Мосгорсуд была подана апелляционная жалоба предпринимателя Сергея Махлая на решение Останкинского суда Москвы, который отказал находящемуся в розыске Махлаю в иске о защите чести и достоинства, поданному к ООО "Телекомпания "Останкино" и АО "Первый канал".

В своем заявлении Сергей Махлай, экс-председатель совета-директоров компании "Тольяттиазот", оспаривал материалы выпуска передачи "Человек и закон" от 31 марта 2017 г., в котором утверждалось, что Сергей Махлай – один из "беглых олигархов-мошенников", "казнокрад, покрываемый Западом", у него "имеется награбленное", и что он спонсор Майдана 2014 г. на Украине, пишет издание InterRight.

В решении Останкинского районного суда, в частности, говорится: "Из пояснений представителей сторон в судебном заседании, следует, что истец длительный период времени находится за пределами Российской Федерации – в США еще до возбуждения уголовного дела, в Россию с тех пор не приезжал, был заочно арестован в Российской Федерации по обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, а потому суд полагает, что в спорном анонсе и указанных фразах, озвученных в спорной телепередаче, содержится достоверная информация…".

Впервые связь между бизнесом Махлая и украинским Майданом обнаружил известный автор журналистских расследований Олег Лурье еще весной 2014 г.

В конце 2012 года СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на ТоАЗе. По версии следствия, завод продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который также владеет более 20% акций ТоАЗа. Позднее были также обнаружены факты вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов – метанольного производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. В декабре 2014 года суд заочно арестовал руководителей "Тольяттиазота" – теперь уже бывшего председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта. В этом году масштабное расследование уголовного дела, наконец, завершилось. В ходе него было установлено, что в результате мошеннических действий руководства предприятию и его акционерам был нанесен суммарный ущерб в 85 млрд руб. Другой потерпевшей стороной является российское государство, лишившееся более двух миллиардов рублей налогов.

Одна из причин столь долгого расследования – зарубежная "прописка" его главных фигурантов. Сергей Махлай – гражданин США, где имеет несколько паспортов – на имя Serge Makligh и George Mack. Циви и Рупрехт – граждане Швейцарии. Королев и Махлай-старший получили вид на жительство и статус политических беженцев в Великобритании. В связи с этим в расследовании участвовали правоохранительные органы нескольких стран. С самого начала расследования адвокаты обвиняемых избрали тактику оспаривания каждого следственного действия. К моменту окончания расследования таких процессов накопилось несколько десятков, и в каждом случае суд полностью подтвердил правоту следственных органов.

Теперь обвиняемые пытаются затянуть срок знакомство с материалами дела, хотя после всех уже состоявшихся в рамках дела процессах они им отлично знакомы. После очередного обжалования суд ограничил срок ознакомления 11-м декабря 2017г. "Возможно, таким путем находящиеся за границей обвиняемые пытаются уйти от уголовной ответственности, дождавшись истечения срока давности", – пишет InterRight.

28 ноября 2017, 16:02

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