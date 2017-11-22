Матвиенко возмущена "грубым задержанием" Сулеймана Керимова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась задержанием сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова. Она назвала такое решение представителей Франции беспрецедентным.

"Он известный в мире бизнесмен. Если есть к нему претензии какие-то, почему их ранее не направили? Его не разыскивает Интерпол, нет таких данных, и вдруг в аэропорту такое грубое задержание", – приводит слова Матвиенко Life.ru. Кроме того, политика возмутило, что члена Совета Федерации посмели задержать представители другой страны.

"Когда задерживают сенатора – владельца дипломатического паспорта – это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения", – заявила председатель верхней палаты парламента на заседании Совфеда. Министерство иностранных дел России делает все возможное для скорейшего урегулирования конфликта: еще в день задержания в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Как заявил глава комитета Совета Федерации Константин Косачев, этим МИД не ограничился.

"В адрес французских властей в эти минуты направляется официальная нота МИД РФ, в которой, в частности, говорится о том, что Сулейман Керимов является высшим должностным лицом РФ и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", – сказал Косачев на пленарном заседании в среду.

Сенатор также отметил, что Сулейман Керимов является держателем дипломатического паспорта. Однако, как сообщает РБК, в Ниццу, где бизнесмен был задержан, он отправился без специального документа, так как пребывал на территории Франции не в командировке, а с частным визитом.

"Дипломатический паспорт выдается для официальных командировок, и в Совфеде сейчас с этим строго, – рассказал источник РБК в аппарате верхней палаты. – Поэтому у Керимова его не было".

Напомним, 20 ноября во Франции был задержан бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов. По информации СМИ, местные власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов. При этом официальное обвинение россиянину пока не было предъявлено. По последним данным, 22 ноября к Керимову обеспечили доступ адвоката и сотрудников консульства, которые делают все возможное для скорейшего освобождения бизнесмена.