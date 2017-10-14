Володин анонсировал возрождение российско-французской комиссии

Работа совместной российско-французской межпарламентской комиссии может возобновиться. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), проходящей в Санкт-Петербурге.

"Мы планируем возобновить работу комиссии с Францией в начале следующего года", – сказал глава нижней палаты парламента.

Межпарламентская комиссия России и Франции была создана 22 года назад, в 1995 году. В 2015 году ее работа была приостановлена, когда спикер Национального собрания Франции Клода Бартолона отменила свой визит в Москву.

Согласно официальной версии, отмена визита была реакцией на "запрет председателю социалистической фракции Брюно Ле Ру на въезд на российскую территорию". Российские представители подтвердили тогда, что заседание комиссии переносится. С тех пор встречи не возобновлялись. Однако теперь совместная межпарламентская комиссия двух стран может заработать с новой силой.

Напомним, 137-я ассамблея Межпарламентского Союза в городе на Неве посвящена диалогу между странами и культурами. Российскую делегацию возглавили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко.

В этом году в Санкт-Петербург съезжаются 157 парламентских делегаций из 87 государств. Всего более 850 представителей народных собраний разных стран мира.

Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН.