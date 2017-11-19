Соблазненная цыганом Брежнева пострадала из-за бриллиантов

В эпоху "развитого социализма" в СССР появилась так называемая бриллиантовая мафия, куда, помимо прочих, входили жены и дети министров, дипломатов и членов политбюро. Пользуясь своим привилегированным положением, они скупали драгоценные камни и перепродавали их за границей. Аппетиты "алмазных королей" постоянно росли, поэтому на рубеже 80-х страну сотрясли несколько громких "бриллиантовых" дел. Одно из них чуть не закончилось тюрьмой для дочери генсека Галины Брежневой.

Днем 14 ноября 1980 года министру внутренних дел Николаю Щелокову доложили о дерзком ограблении Людмилы Толстой – вдовы известного писателя Алексея Толстого. По тревоге была поднята чуть ли не вся московская милиция. Небывалый ажиотаж вокруг случившегося объяснялся просто: женщина имела обширные связи как внутри страны, так и за ее пределами.

Вдова писателя была человеком небедным. За всю жизнь "красный граф", как называли Алексея Толстого, собрал огромную коллекцию антиквариата и ювелирных изделий. Исчезновение хотя бы части драгоценностей могло обернуться серьезным международным скандалом.

Со слов женщины оперативники составили картину преступления. После полудня к ней в квартиру пришли двое неизвестных, которые представились сотрудниками милиции. Войдя, мужчины достали нож и пистолет, заперли домработницу в ванной и принялись орудовать по комнатам на глазах у ошарашенной такой наглостью хозяйки.

Толстая отмечала, что вели себя налетчики довольно странно: они взяли серебряные оклады фамильной иконы, тогда как сам образ стоил гораздо дороже, прихватили картины малоизвестного голландского художника эпохи Возрождения. Зачем-то злоумышленникам понадобился тяжелый бронзовый подсвечник и 30-летняя шуба.





Во время ограбления в квартире объявился третий налетчик. Вел он себя гораздо увереннее, чем те двое: сразу направился в спальню и отыскал старинный ювелирный гарнитур с драгоценностями. В числе прочих там хранились серьги с бриллиантами и осиная бриллиантовая брошь в виде лилии, изготовленные в XVIII веке по заказу французского короля Людовика XV. Стоимость украшений оценивалась более чем в 500 тысяч долларов.

У следователей не было сомнений: третий злоумышленник знал или подозревал о хранящихся в квартире ювелирных изделиях и пришел именно за ними.

Смелости преступников можно было только позавидовать: рядом с домом потерпевшей располагалось несколько посольств, был дежурный пост милиции. Неподалеку жили несколько членов КПСС, в том числе первый секретарь Московского горкома партии Виктор Гришин. Последний убедительно попросил главу Щелокова взять расследование под личный контроль.

Следователи обратили внимание на тот факт, что накануне вдова писателя была на приеме в румынском посольстве. Туда она надела свои самые дорогие украшения. Сыщики тут же подняли списки приглашенных. Среди них был и Борис Буряце, работавший в театре "Ромэн". Слабостью Бориса Бриллиантовича, как называли его в определенных кругах, были автомобили, меха и драгоценности.

Статный цыган, он пользовался успехом у женщин. Одна из них – дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина. Познакомились они в начале 1970-х, и вскоре слухи об их любовной связи поползли по Москве. И это притом что Брежнева состояла в браке с майором внутренней службы Юрием Чурбановым.





Галина была старше Бориса на 17 лет. Но дочку генсека разница в возрасте не смущала. Тем более не был против Буряце. Роман с Брежневой дал ему все, о чем только можно было мечтать: он жил в шикарной квартире в центре Москвы, носил дорогие шубы и даже ездил на мерседесе, сверкая перед удивленными прохожими огромными бриллиантами. В квартире альфонса всегда были деликатесы, недоступные простым советским гражданам.

Но за роскошную жизнь приходилось расплачиваться. Галина была капризной и темпераментной женщиной, а ее вседозволенность и безнаказанность под крылом могущественного отца лишь усугубляли ситуацию. Брежнева сильно ревновала Буряце, постоянно закатывала скандалы, то прогоняла, то вновь приближала.

Свою связь с молодым любовником Галина не скрывала ни от мужа, ни от отца. О бурной личной жизни "советской принцессы" судачила вся страна.

Кроме выступлений на театральных сценах, Буряце промышлял спекуляцией бриллиантами. Ходили слухи, что в карманах у него всегда можно было найти с десяток драгоценных камушков. Увлечение бриллиантами разделяла и Галина Брежнева. Рассказывали, что дочь генсека чуть ли не ногой открывала кабинет директора магазина "Самоцветы" на Старом Арбате. То, что нравилось, "советская принцесса" оставляла себе, остальное ее люди продавали на подпольной бриллиантовой бирже.





Увесистая папка с компроматом на упивавшуюся своим влиянием и безнаказанностью женщину оказалась на столе всесильного председателя КГБ Юрия Андропова. Однако он не решался пустить ее в ход, опасаясь ухудшения отношений с генеральным секретарем.

О романе Брежневой и Буряце знали и в правоохранительных органах. Следователи втихаря задавались вопросом: мог ли ушлый цыган организовать ограбление квартиры Людмилы Толстой, чтобы подарить своей возлюбленной старинные французские украшения? Купавшегося в роскоши альфонса попытались вызвать на допрос. Однако тут же встретили противодействие дочери генсека.

Почувствовав неладное, Борис Бриллиантович уезжает из Москвы в Прибалтику. Но пока беспокоиться ему было не о чем: занимавшиеся этим делом следователи получили нагоняй "сверху", и расследование ограбления квартиры Толстой зашло в тупик.

С мертвой точки дело сдвинулось в декабре 1981 года, когда неизвестный ограбил квартиру народной артистки СССР Ирины Бугримовой, жившей в высотном здании на Котельнической набережной. Из дома были вынесены драгоценности. Но гулял на свободе злоумышленник недолго: его задержали в аэропорту Шереметьево с частью награбленного.

На допросах преступник сдал своих подельников и сообщил, что наводчиком был не кто иной, как Борис Буряце.

В январе "бриллиантового короля" арестовывают по подозрению в организации разбойного нападения. Проверили его и на причастность к ограблению квартиры Людмилы Толстой, но доказать вину не удалось. Тем не менее всплыли факты спекуляции. В квартире Буряце были обнаружены 15 дубленок, явно не предназначенных для личного пользования. Обнаружили следователи и доказательства сбыта бриллиантов ушлым цыганом.

Вновь выйти сухим из воды он надеялся при содействии Брежневой. Всегда выручавшая своего любовника во всевозможных щекотливых ситуациях дочка генсека на этот раз помочь ему ничем не могла. На фоне дряхлеющего Леонида Ильича все большее влияние приобретал Юрий Андропов.

Глава КГБ устроил показательный процесс над любовником Брежневой.

Его обвинили во взяточничестве и казнокрадстве и приговорили к семи годам лагерей. Своего возлюбленного Брежнева потеряла навсегда.

Ходили слухи, что к падению Бориса Бриллиантовича приложил руку зять генсека Чурбанов. Ставший к тому моменту заместителем Щелокова, он по-своему любил супругу и всячески пытался сохранить брак.





Возможно, в этом были и корыстные мотивы: развод с Брежневой мог негативно сказаться на его карьере. Устраивал такой поворот событий и "дорогого Леонида Ильича", очень переживавшего из-за любвеобильности дочери.

По некоторым данным, наказание Буряце отбывал под Красногорском, вышел на свободу с началом перестройки и спустя год скончался в Крыму от приступа аппендицита. По другим – Борис Бриллиантович умер в заключении в 1982 году.



Дальнейшая жизнь Брежневой и Чурбанова была не менее трагичной. После смерти "дорогого Леонида Ильича" Чурбанов был обвинен в коррупции в связи с известным "хлопковым делом" и получил 12 лет тюрьмы. Их брак с Галиной распался. Сама дочка теперь уже бывшего генсека начала много пить и очень скоро превратилась в дряхлую развалину.

Во время перестройки "советская принцесса" осталась без средств к существованию. Свою жизнь она закончила в 1998 году в психиатрической лечебнице. Ходили слухи, что Брежневу и Чурбанова прокляла цыганская община, не простившая содеянного с их соплеменником.

Что касается украденных из квартиры Людмилы Толстой бриллиантов, то их судьба неизвестна до сих пор. Скорее всего, драгоценности были проданы ушлыми спекулянтами за границу, где их следы окончательно затерялись.