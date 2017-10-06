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Общество

Жених на свадьбе показал видео измены невесты

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Жених опозорил неверную невесту на свадьбе. Он показал гостям видео, на котором избранница ему изменяет.
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После этого девушка с рыданиями выбежала из зала. Как сообщают СМИ, сингапурский бизнесмен заподозрил свою пассию в измене незадолго до свадебной церемонии. Он нанял частного детектива, который подтвердил опасения жениха. Сердце мужчины было разбито, и он решил отомстить.

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Стоит ли искать оправдание изменам

Во время торжества, когда гости сидели за столами, он запустил на большом экране видео, которое начиналось как классический свадебный ролик. Внезапно романтическая музыка и красивые кадры сменились документальной съемкой. На ней видно, как невеста с незнакомым мужчиной уединяются в гостиничном номере.

Как заявил глава детективного агентства AJAX Investigation & Security Services Zhuo core, сначала они с сотрудниками думали, что подозрения жениха не имеют реальных оснований – первые полтора месяца наблюдений невеста не совершала ничего подозрительного, занимаясь обычными предсвадебными делами. Сыщик было подумал, что работает зря, когда девушка показала свое истинное лицо.

"Она была в отеле с другим человеком, ушли они по отдельности, но из одного и того же номера", – сказал он. Детектив снял это на видео и передал запись жениху. Сыщик был уверен, что клиент отменит свадьбу. Однако тот придумал более изощренную месть.

Он пригласил на свадебную церемонию любовника своей невесты и посадил его за стол к ее родственникам. Когда родители неверной девушки увидели на экране человека, который ведет их дочь в номер, и узнали в нем гостя, с которым любезно общались весь вечер, у них случился шок. 

Автор: Михаил Войцеховский6 октября 2017, 15:07

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