С кем Путин отпразднует юбилей

Владимир Путин отметит 65-летие за рабочим столом. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 7 октября президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Конечно, глава государства будет не только работать в свой день рождения. По словам Дмитрия Пескова, российского лидера ожидает множество звонков.

"Безусловно, традиционно Путин празднует день рождения. Чаще это он делает с родными и близкими, иногда – с коллегами по работе. Насчет завтра скажу лишь одно: будет целая вереница телефонных звонков – президент будет получать поздравления", – цитирует Пескова Life.ru.

Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. Обычно президент не выделяет этот день и часто проводит его на работе. Например, 50-летие глава государства отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ. А в 2013 году принимал поздравления от лидеров стран АТЭС на саммите в Индонезии.

В последние годы в день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014-м президент взял выходной и отправился в сибирскую тайгу, а в 2015-м принял участие в хоккейном матче.





В 2016 году блогер Амиран Сардаров устроил акцию #МойФлаг на Поклонной горе в день рождения российского лидера. На смотровой площадке собрались поклонники президента, они держали в руках российские флаги.



