Следователи ДНР обнаружили неопровержимые доказательства причастности украинских ракетчиков к уничтожению малайзийского Boeing над Донбассом. Генпрокуратура непризнанной республики возобновила уголовное дело и готова к сотрудничеству с Нидерландами.

Следствие в самопровозглашенной Донецкой народной республике располагает новыми данными по делу крушения лайнера, летевшего рейсом Амстердам – Куала-Лумпур. Сведения подтверждают факт пуска ракеты ЗРК "Бук" из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района. Этот район на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии.

"Ввиду вновь открывшихся обстоятельств в расследовании крушения авиалайнера под Торезом, генеральной прокуратурой республики возобновлено производство по данному уголовному делу", – заявил Донецкому агентству новостей начальник следственного управления Роман Белоус.

По данным следствия, улики подтверждают причастность к инциденту военнослужащих 156-го зенитного ракетного полка ВСУ. Генпрокуратура ДНР выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с правоохранительными органами Нидерландов и международной следственной группой для установления истинных причин катастрофы Boeing в Донбассе.

Авиалайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение под Торезом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Киев и западные страны поспешили сделать вывод, что самолет был сбит ракетой, пущенной добровольцами ДНР, а также – о причастности к этому Москвы. В самопровозглашенной республике, в свою очередь, заявили о намеренной провокации украинских властей.

5 октября в Донецке представители Генпрокуратуры ДНР передали голландской стороне останки жертв крушения Boeing и фрагменты обломков авиалайнера. Их обнаружили в конце лета при обследовании местности в районе катастрофы под Торезом. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что республика заинтересована в объективном расследовании инцидента и надеется на беспристрастность международного следствия – несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.