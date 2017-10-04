Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас

Фотография заброшенной и заросшей бурьяном могилы с крестом появилась в Сети. Опубликовавший ее главный редактор "Эха Москвы" сообщил пользователям, что это место упокоения опального российского предпринимателя Бориса Березовского.

Березовского похоронили на кладбище "Бруквуд" в пригороде Лондона. Сейчас место погребения представляет собой заросший сорняками холмик с крестом. "Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели", – подписал опубликованное фото Алексей Венедиктов.

Православный крест на могиле заставил некоторых пользователей усомниться в том, что это действительно место упокоения миллиардера. Однако вскоре ситуация прояснилась: вспомнили интервью, в котором Березовский рассказывал о своем крещении в 1994 году.

"Это произошло за два месяца до покушения на меня, которое трагически закончилось для моего водителя, а я чудом остался жив. Мне трудно рационально объяснить свое крещение, хотя думаю, что в огромной степени это – результат влияния русской культуры. Я пришел к этому после долгих – не один год – раздумий и считаю себя верующим христианином", – сообщил тогда бизнесмен журналистам.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

Историю о крещении подтвердил и бывший секретарь Совета безопасности Иван Рыбкин. По его словам, Березовский рассказывал о старинном кирпичном храме в Подмосковье, где миллиардер крестился. Расходятся истории в одном: Рыбкин утверждает, что это произошло после покушения. Впрочем, подлинность фотографии подтвердилась и простым сравнением с существующими изображениями.

Борис Березовский был объявлен в розыск в России 20 сентября 2001 года. Предпринимателя обвинили в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. Кроме того, ордер на его арест был выдан Интерполу Бразилией – по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег через футбольный клуб.

Опальный бизнесмен еще в конце 2000 года эмигрировал в Великобританию. Его нашли мертвым 23 марта 2013-го в доме в деревне Аскот, недалеко от Виндзора. По данным полиции, 67-летний предприниматель покончил жизнь самоубийством в ванной. Впоследствии выяснилось, что он оставил после себя налоговую задолженность перед властями в размере 46 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость его имущества оказалась недостаточной для покрытия этой суммы.



Нынешнее состояние могилы Березовского привело пользователей Сети в ужас. "Богатейший человек был, и вот результат", – пишет liudmilamal. "Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка", – добавляет aapolyansky. Есть и такие, которые восприняли неухоженность могилы миллиардера как доказательство того, что он инсценировал свою смерть. "А в это время на Багамах на своем острове он танцует джигу и со смеху по белоснежному песочку валяется", – пишет sanktpetersburger.