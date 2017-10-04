Британцы впервые за много лет выдали россиянина

Власти Великобритании впервые за много лет удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче обвиняемого в преступлениях россиянина. Станислав Дзгоев уже прибыл в Москву и доставлен в следственный изолятор.

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