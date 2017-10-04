Британцы впервые за много лет выдали россиянина
Решение британских правоохранительных органов можно назвать уникальным – они крайне неохотно выдают России преступников. "Компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии впервые за много лет удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обвиняемый в серийных грабежах Станислав Дзгоев 3 октября был передан российской стороне в лондонском аэропорту Хитроу. После этого мужчина был доставлен в Москву и отправлен в следственный изолятор.
Генпрокуратура отправляла в Великобританию запрос об экстрадиции Дзгоева еще в декабре 2014 года. Власти страны трижды подтвердили законность и обоснованность решения о выдаче россиянина, однако удовлетворить ходатайство удалось лишь три года спустя.
Из-за жестких международных норм сложилась ситуация, при которой количество случаев экстрадиции в Россию намного меньше числа безрезультатных запросов. В частности, британский МИД неоднократно отклонял запросы о выдаче миллиардера Бориса Березовского.
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