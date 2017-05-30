"Стена скорби" поразила журналистов

Работы над монументом "Стена скорби" близки к завершению, на его создание ушло около 80 тонн бронзы. 30 мая журналисты получили возможность наблюдать за творческим процессом в мастерской скульптора.

Представителям СМИ показали, как идут работы над памятником жертвам политических репрессий, который скоро появится в Москве. Элементы 30-метровой композиции монтируют в литейной мастерской народного художника России Георгия Франгуляна. В октябре ее установят на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Уже готовы скрижали с надписью "Помним" на 20 языках.

Сам скульптор называет этот мемориал главным делом своей жизни. "Собрано уже две трети памятника, а то и больше, окончательные метры сейчас собираются. Наверное, это займет еще месяца два. На сегодняшний день это моя единственная и самая главная работа. Всего будет потрачено порядка 80 тонн бронзы в чистом виде", – рассказал Франгулян.

Монумент будет возведен в соответствии с указом президента России "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" от 30 сентября 2015 года. Высота бронзовой композиции составит 6 метров, длина – чуть больше 30-ти. Стоимость монумента – 460 миллиона рублей, из них 300 миллионов выделено правительством Москвы. Открытие памятника запланировано на 30 октября.

Журналисты получили возможность своими глазами увидеть монумент и уже на этом этапе ощутить масштаб и выразительность творческого замысла автора проекта. Даже в пространстве литейного цеха, окруженная арматурой и строительными лесами, "Стена скорби" поражает своей эмоциональной мощью, необычностью композиционного и пластического решения.

Гости мастерской смогли увидеть процесс отливки бронзовых элементов. Кроме того, им представилась возможность пообщаться с советником президента России, председателем попечительского совета Фонда Памяти Михаилом Федотовым и директором Музея истории ГУЛАГа, руководителем Фонда Романом Романовым.