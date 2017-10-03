Жуткое фото подсудимого Улюкаева

На очередном заседании суда по делу Улюкаева подсудимого было не узнать. Экс-министр исхудал, его лицо осунулось и покрылось морщинами.

Журналисты подметили, что одежда на 61-летнем Улюкаеве висит как на вешалке, да и на свои годы он не выглядит. За время отсидки под домашним арестом некогда упитанный министр превратился если не в дряхлого старика, то в изможденного болезнью пожилого человека.

На одном из прошлых заседаний суда в августе 2017 года обвиняемый в коррупции чиновник с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что потерял 14 килограммов веса. Похоже, что с тех пор Улюкаев похудел еще килограммов на десять, но сегодня он уже не шутил на эту тему.

При этом эмоции экс-министр выражать не разучился: когда прокурор зачитывал уточненный список недвижимости, принадлежащей чиновнику и его семье, он улыбался и даже посмеивался.





Процедура напоминала момент из культовой советской комедии: "Портсигар импортный, тоже три…" Но Улюкаев, как выяснилось, накопил побольше, чем Антон Семенович Шпак. Прокурор упомянул три квартиры в Москве, общей площадью за 350 квадратных метров, домик в Крыму, участок и дом в Подмосковье и даже поля в Смоленской области.

Слуга закона сообщил, что Улюкаев успел разжиться недвижимостью в Ялте, причем еще до событий 2014 года. Адвокат сразу же заступился за своего подзащитного объявив суду, что супруга экс-министра родом из Крыма.

И уж совсем мелочью показался последний пункт "списка Улюкаева" – депозит в Сбербанке. Всю эту недвижимость и банковский вклад следствие оценило в полмиллиарда рублей.

В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева взяли с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Суд определил домашний арест в качестве меры пресечения, чиновник ожидает приговора в одной из своих московских квартир.