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Украину поздравили с освобождением от фашизма

Фото: GLOBAL LOOK press/Zacharie Scheurer
Депутаты Госдумы в преддверии очередной годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (отмечается 28 октября) поздравили братский народ с памятной датой. Парламентарии единогласно поддержали соответствующее постановление, в котором, в частности, указывается, что за период оккупации на территории Украины были уничтожены миллионы мирных жителей, в том числе в концлагерях и гетто.
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Представлявший проект постановления член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик отметил, что в этот день хочется и поздравить братский народ, и обратить внимание на нынешнюю политику официального Киева. Он напомнил, что в последнее время на Украине идет переписывание истории, которое не только не предотвращается, но и поощряется действующим режимом.

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"Мы осуждаем факельные шествия. Мы осуждаем запрет георгиевский ленточки и знамени Победы, который происходит при попустительстве, а порой при содействии нынешней украинской власти, – заявил парламентарий. – Мы говорим об этом в своем заявлении и очень надеемся, что, как сказал наш президент, два народа – украинский и российский – это как минимум братские народы, а как максимум – один народ".

Парламентарий напомнил слова Джорджа Оруэлла о том, что тот, кто контролирует прошлое – контролирует будущее, а тот, кто контролирует настоящее – контролирует прошлое. Сегодня, уверен Белик, "украинская власть, безусловно, контролирует настоящее".

Киев объявил войну исторической народной памяти, заявил депутат. "Переписываются учебники истории, в них нет уже многих видных деятелей – деятелей украинских и российских. Нет Суворова, нет Малиновского, нет других известных наших маршалов и военачальников", – отметил он.

При этом, напомнил парламентарий, оккупанты под предводительством рейхскомиссара Украины Эриха Коха действовали по принципу "нам не нужны ни русские, ни поляки, ни украинцы, нам нужны плодородные земли". По данным историков, которые привел Белик, каждый пятый мирный житель Украины не дожил до Парада Победы.

Пленарное заседание Госдумы. Фото: vk.com/duma

"За годы этой страшной войны на территории Украины погибли около четырех миллионов мирных жителей, было около 400 гетто и 180 концлагерей, – сказал законодатель. – Сегодня мы поздравляем именно народ Украины, в котором на генетическом уровне живет память о Великой Отечественной войне".

В заключение депутат выразил надежду, что скоро отношения между двумя братскими странами изменятся. "Мы будем жить, как и прежде, в мире, согласии и дружить домами", – отметил парламентарий.

Напомним, освобождение Украины от гитлеровских войск продолжалось без малого два года. Серия военных операций, в ходе которых немцы были выбиты с территории УССР, продолжалась с января 1943 года по октябрь 1944-го. За этот период Советская армия осуществила 15 наступательных операций, в том числе 11 стратегических и четыре фронтовых.

Автор: Дмитрий Куклин27 октября 2017, 11:06

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