Собянин согрел замерзшего в собственной квартире Малахова

В квартире телеведущего Андрея Малахова включили отопление после жалобы на холод мэру Москвы Сергею Собянину. Примечательно, что шоумен обратился к градоначальнику через соцсеть, пишет газета "Известия".
"Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть", – написал Андрей. Видимо, мольбу о помощи мэр услышал, и через три часа дома у телеведущего появилось тепло.
Вы мой мэр, @MosSobyanin ! Все заработало! Тепло пошло! #телефонное право #москва pic.twitter.com/U24Rn9mHCo— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.
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