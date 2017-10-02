Собянин согрел замерзшего в собственной квартире Малахова

В квартире телеведущего Андрея Малахова включили отопление после жалобы на холод мэру Москвы Сергею Собянину. Примечательно, что шоумен обратился к градоначальнику через соцсеть, пишет газета "Известия".

"Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть", – написал Андрей. Видимо, мольбу о помощи мэр услышал, и через три часа дома у телеведущего появилось тепло.