В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов предложил продавать интимные товары только по назначению врача. Иначе они возбуждают у населения нездоровый интерес – как секс и порнография, считает парламентарий.

Милонов просит поддержать его инициативу главу российского Минздрава Веронику Скворцову. Депутат обратился к ней с личным письмом, сообщает "Интерфакс".

Депутат считает необходимым приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача. Тем самым, считает народный избранник, сексуальная сфера избавится от нездорового интереса, какой россияне проявляют к интимной стороне жизни наряду с порнографией.

"При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача", – аргументирует депутат.

Ранее Виталий Милонов выступил с инициативой сертифицировать деятельность колдунов и магов. За незаконное колдовство, согласно предложению деятельного депутата, целителям может угрожать до трех лет лишения свободы.

Как сообщали Dni.Ru, позиционирующий себя как борец за нравственность Виталий Милонов уже ранее утверждал, что средства массовой информации эротической направленности являются причиной ссор и разводов в семьях. "Если мы рассматриваем СМИ как вид полезной деятельности для общества, то какую пользу приносят так называемые эротические СМИ?" – задался депутат вопросом на пленарном заседании нижней палаты парламента в процессе обсуждения правительственного законопроекта, уточняющего процедуру регистрации средств массовой информации.

По словам Милонова, сейчас можно спасти "сотни тысяч российских семей" от ссор и конфликтов, если публично заявить, что общество не поддерживает всякого рода эротику в СМИ. "У нас чем больше эротики в обществе, чем больше легализации этого блуда, тем меньше рождается детей", – высказал свое мнение депутат Госдумы. Очередная инициатива депутата призвана окончательно очистить общество от блуда и скверны. Или, как минимум, ограничить интимную тему правовым полем.