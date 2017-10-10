Украинские модели притворились больными раком

Пользователей Сети разгневала очередная фотосессия знаменитого телешоу "Топ-модель по-украински". На съемках красотки изображали из себя онкобольных пациенток с "гламурными" страданиями.

На самом деле, фотосессия "Рак – не приговор" задумывалась как социальный проект. Украинские участницы шоу "Топ-модель" должны были вжиться в роль больных раком и тем самым вдохновить больных людей на выздоровление или хотя бы поддержание нормального образа жизни.

Но то ли тема съемок оказалась слишком деликатной, то ли модели неправильно к ней отнеслись, однако в итоге полученные снимки вызвали массу негатива в соцсетях. Пользователей Сети посчитали, что красотки неправдоподобно изобразили больных раком, а в некоторых случаях и вовсе постарались продемонстрировать свою красоту и сексуальность вместо боли и отчаяния, которые испытывают пациенты с онкологией.

В группе транслирующего шоу "Нового канала" в Facebook люди оставили массу гневных комментариев. "Поедьте в Охмадит, посмотрите на тех, кто действительно болен. У них не такой цвет лица, не такое выражение, боль в глазах, желто-зеленая кожа и огромные синяки под глазами из-за постоянной боли. Здесь же модельки легли и типа стараются проникнуться. Выглядит как настоящее издевательство над больными людьми!" – написал один из пользователей (здесь и далее стиль и орфография авторов сохранены – прим.ред).

"Фантазия зашкаливает, то авария, то рак. Дальше, что фотосет ДЦП?", "Идиоты! Как можно такое снимать. Это жизнь, болезнь и отчаяние с этим не шутят", – возмутились комментаторы.





Особенно издевательским зрителям показался снимок, на котором девушка изображает пациентку, встречающую возлюбленного в больничной палате в сексуальном нижнем белье.