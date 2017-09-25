Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра

На фасаде главного театра страны в ходе фестиваля "Круг света" демонстрируется реклама. Посетителям шоу показали промо-ролик "Физрука".

Очевидцы происходящего высказывают недоумение. Пользователи Сети гадают о стоимости рекламы и о уместности использования знакового здания в качестве рекламной площадки сериала.

"Сколько, интересно, вы бабла выложили за эту рекламу?", "Большой театр и „Физрук“… эм…", "Ужас какой-то", "Кошмар!!! Что там у вас происходит вообще!!?", "Позорище", "Да, видели. Это позор", – цитирует обсуждения "Ридус". По информации агентства, в театре не в курсе происходящего, да и повлиять на ситуацию они никак не могут.



"С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают", – говорит представитель театра. Он возмущен и недоумевает, "почему вообще разрешают на исторических памятниках такое устраивать".

Instagram телеканала ТНТ показал видеозапись с фестиваля. На ней видно, как на фасаде Большого возникает изображение актера Дмитрия Нагиева в роли физрука из одноименного сериала. Фестиваль "Круг света" проходит в Москве до 27 сентября.