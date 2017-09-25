Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Очевидцы происходящего высказывают недоумение. Пользователи Сети гадают о стоимости рекламы и о уместности использования знакового здания в качестве рекламной площадки сериала.
"Сколько, интересно, вы бабла выложили за эту рекламу?", "Большой театр и „Физрук“… эм…", "Ужас какой-то", "Кошмар!!! Что там у вас происходит вообще!!?", "Позорище", "Да, видели. Это позор", – цитирует обсуждения "Ридус". По информации агентства, в театре не в курсе происходящего, да и повлиять на ситуацию они никак не могут.
"С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают", – говорит представитель театра. Он возмущен и недоумевает, "почему вообще разрешают на исторических памятниках такое устраивать".
Состоялась #премьера "Физрука" на Большом театре! Да-да, ты правильно прочитал. Смотри видео и всё поймешь �� А если хочешь увидеть шоу на фестивале #КругСвета своими глазами, приходи каждый вечер до 27 сентября к Большому театру! Это того стоит �� Начало в 19:30. #Физрук #ТНТ #lightfest #КругСвета2017 @lightfest.ru
Instagram телеканала ТНТ показал видеозапись с фестиваля. На ней видно, как на фасаде Большого возникает изображение актера Дмитрия Нагиева в роли физрука из одноименного сериала. Фестиваль "Круг света" проходит в Москве до 27 сентября.
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