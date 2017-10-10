Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

Синоптики предупредили россиян о том, что 13-14 октября их ожидает мощная магнитная буря. В эти дни у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

"В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября. При этом 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенная", – сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики предупредили, что не исключен сбой в работе средств связи и различных электронных устройств. Также возрастет вероятность техногенных аварий и катастроф.

Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей, возможно обострение хронических заболеваний. В этот период многие будут страдать от головных болей, учащенного сердцебиения и перепадов давления.

"Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей", – пояснили в центре. Метеорологи рекомендовали гражданам прислушиваться к своему организму и вовремя принимать профилактические меры.

Напомним, что в начале сентября эксперты зафиксировали необычайно мощные вспышки на Солнце. Специалисты заявили, что эти процессы могут спровоцировать магнитные бури и, как следствие, массовое ухудшение здоровья.