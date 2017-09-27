Когда по Москве ударят заморозки

Похоже, что комфортная осенняя погода в Москве совсем скоро сменится резким похолоданием. По прогнозам синоптики, уже в конце текущей недели в городе ожидаются заморозки.

Как рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбик термометра опустится ниже 0 градусов в ночь на 1 октября, передает РИА Новости. Температура воздуха будет колебаться в районе -1...-4 градусов. 2 октября, в понедельник будет также холодно – от -2 до +3 градусов.

По словам синоптиков, заморозки придут и в другие регионы. Так, в ночь на 28 сентября минусовая температура ожидается по всему Поволжью. "На востоке Центрального федерального округа, в Ивановской, Владимирской области также пройдут заморозки", – добавил Вильфанд.

Ранее неутешительные прогнозы о том, что будет твориться с климатом на Земле, высказали немецкие ученые. В результате исследования они пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к экстремальным морозам в Европе и России, передает "Комсомольская правда".

Как объясняют эксперты, повышение температуры воздуха по всему земному шару ослабляет действие такой силы, как полярный вихрь. Обычно зимой он замкнут на высоте нескольких десятков километров. Однако из-за потепления ледяной арктический воздух высвобождается из своей ловушки и опускается ближе к поверхности Земли, а оттуда распространяется в Россию и Европейские страны.