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Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
По словам Романова, в московских квартирах, которые депутатам прошлой Думы предоставило государство, по-прежнему живут Владимир Таскаев из ЛДПР, коммунист Михаил Заполев и единоросс Михаил Яшин. При этом Таскаев не спешит выезжать из квартиры: он обещает быть в Москве только 17 января и после этого, по информации Управления делами президента, займется ее освобождением. Другой экс-депутат Михаил Заполев не может освободить жилье по семейным обстоятельствам, он сейчас находится в Барнауле. А вот Михаил Яшин уже приехал в Москву и обещает в ближайшее время выехать из служебного жилья.
Управление делами президента прорабатывало возможность судебного выселения экс-депутатов из служебных квартир, а также возможность судебного взыскания убытков. "Если в течение одной-двух недель квартиры будут освобождены, то не будет уже необходимости подавать в суд иски о выселении", – сообщил Романов.
Он также рассказал, что в настоящее время 50 депутатов нового созыва готовятся заселиться в служебные квартиры. Романов отметил, что все квартиры уже отремонтированы и готовы к заселению, в ближайшее время депутаты переедут в служебное жилье на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.
Из-за переноса выборов с декабря на сентябрь тем парламентариям, которые не смогли избраться в Думу седьмого созыв, было предоставлено право занимать служебные квартиры до 4 декабря, и именно эта дата считалась последним сроком, когда они должны были освободить жилплощадь. В начале декабря число депутатов прошлой Госдумы, которые не освободили служебное жилье, составляло 86 человек, сейчас таких – трое.Между тем, сегодня Госдума седьмого созыва открыла свою весеннюю сессию. Главным вопросом для депутатов станет повышение качества законов. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом в 2017 году будет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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