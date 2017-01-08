Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния.

Интернет-пользователи не могли пройти мимо такой благодатной темы для шуток. "Наверное тот ковер у него жену увел", – предположил кто-то. "Общество по защите прав ковров, вы где? И это средь бела дня происходит", – с ужасом заметил другой комментатор. Кто-то забеспокоился и о самом бойце, вступившем в неравное противостояние: "А если у ковра был бы нож и ковер был бы не один?". Впрочем, говоря серьезно, многие поддержали стремление молодого человека тренироваться и одобрили его находчивость, позволяющую отрабатывать приемы без настоящего спарринг-партнера и дорогостоящих манекенов и тренажеров.



