Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

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Интернет-пользователи не могли пройти мимо такой благодатной темы для шуток. "Наверное тот ковер у него жену увел", – предположил кто-то. "Общество по защите прав ковров, вы где? И это средь бела дня происходит", – с ужасом заметил другой комментатор. Кто-то забеспокоился и о самом бойце, вступившем в неравное противостояние: "А если у ковра был бы нож и ковер был бы не один?". Впрочем, говоря серьезно, многие поддержали стремление молодого человека тренироваться и одобрили его находчивость, позволяющую отрабатывать приемы без настоящего спарринг-партнера и дорогостоящих манекенов и тренажеров.
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