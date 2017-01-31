В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

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Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка. Местное население обратилось с соответствующей просьбой в МЧС.
Эвакуация проводится в северных районах города, передает НСН. Напомним, в результате нападения украинских войск на Донецк пострадал журналист из России.
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